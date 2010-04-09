Переделка сайта на wordpress'е

Светлана сделала все очень быстро и качественно. Даже больше, чем было написано в ТЗ. Отмечу одну деталь: сразу после сдачи работы у хостера возникли технические проблемы и они откатили сайт на исходное состояние; Светлана без проблем повторила свою работу, за что ей большое спасибо!