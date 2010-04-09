Переделка сайта на wordpress'е

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен15 заявок276 просмотров

Есть сайт на вордпрессе http://orlovka-krym.ru/

Он имеет блоговую структуру.

Необходимо переделать его в обычный для таких сайтов формат

Раздел -> подраздел -> страница

Чтобы человек, который не разбирается в хтмл, мог добавлять

подразделы, странички и т.д.

WordPress
15 лет назад
karbafos
Юрий 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Lana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
48 отзывов(-2)
15 лет назад
$250
5 дней
Светлана сделала все очень быстро и качественно. Даже больше, чем было написано в ТЗ. Отмечу одну деталь: сразу после сдачи работы у хостера возникли технические проблемы и они откатили сайт на исходное состояние; Светлана без проблем повторила свою работу, за что ей большое спасибо!

Заявки фрилансеров

Lana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
48 отзывов(-2)
15 лет назад

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