PSD вышлю в личку тем, кто понравится по отзывам и цене. Нужно сделать кроссбраузерно (IE6 все еще надо...) и валидно. Оплата в ГРИВНЕ по курсу 8.
Создание аналога сайта
Нужен аналог сайта http://www.tiensmed.ru/ - система управления сайтом.
Заявки фрилансеров
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