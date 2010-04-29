Jomla

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки181 просмотр

Каталог на Joomla нужно доделать проект.

По всем вопросам на ICQ: пять пять2012973

Joomla
15 лет назад
studio-rosta
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

mis_tery
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$100
2 дня
Делал нам проект по каталогу на Joomla, все быстро и качественно, большое спасибо. Респект.
Хороший заказчик. Платит хорошо и без задержек. Сотрудничеством доволен. Рекомендую. Буду сотрудничать и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

mis_tery
44 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад

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