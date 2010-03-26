Темплейт для Wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка123 просмотра

Есть блог на движке Вордпресс на котором очень нравится темплэйт:)

http://blog.exentrich.ru/

Нужно или найти данную тему в свободном доступе или каким-либо образом вытащить и внести в нее изменения согласно основных цветов моего логотипа

WordPress
15 лет назад
sokratili
Иван 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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