Есть сайт на вордпрессе http://orlovka-krym.ru/ Он имеет блоговую структуру. Необходимо переделать его в обычный для таких сайтов формат Раздел -> подраздел -> страница Чтобы человек, который ...
Темплейт для Wordpress
Есть блог на движке Вордпресс на котором очень нравится темплэйт:)
Нужно или найти данную тему в свободном доступе или каким-либо образом вытащить и внести в нее изменения согласно основных цветов моего логотипа
Заявки фрилансеров
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