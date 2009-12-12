Написание небольшой CMS

$500
Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок286 просмотров
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Требования к исполнителю:

1) Бывать часто в icq.

2) Уметь качественно и быстро выполнить работу.

3) Написать свой телефон и другие контакты.

Требования к работе.

1) Все написано в ТЗ

2) + вот ссылка на видео с функционалом перемещения фрагментов.

3) Создание SETUP данной cms, чтобы без проблем её мог установить любой пользователь на любой хостинг.

Ссылка на видео: http://ifolder.ru/15467053

14 лет назад
SpaiS
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
jorj
38 летБеларусь
18 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
14 лет назад
$1000
30 дней
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