Нужен программист на доработкам по Битриксу

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок130 просмотров

Нужен специалист по битриксу на несколько проектов

ТЗ кандидатам.

В отклике прошу писать стоимость работы за час.

9 лет назад
AntonUnicki
Юницкий 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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