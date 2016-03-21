Требуется создать тему и перенести контент с сайта чтобы получилась точная копия сайта, только на wordpress. На сайте 2 языка и одна форма. Так же на сайте есть галерея, которую надо будет перенести на какой ...
Нужен программист на доработкам по Битриксу
Нужен специалист по битриксу на несколько проектов
ТЗ кандидатам.
В отклике прошу писать стоимость работы за час.
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