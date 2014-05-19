Перенос сайта с Drupal CMS на CMS 1C-Bitrix

Есть сайт с готовым дизайном и работающий под управленим Джумлы. Требуется с сохранением текущего контента полностью перевести его на битрикс. Приветствуются навыки хтмл верстки и оптимизации. Портфолио обязательно! Без него предложения не рассматриваются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо перенести сайт c CMS Drupal на CMS 1C-Bitrix "Малый бизнес" (лицензия имеется).
1. Перенести контент (у битрикса есть конвертер для переноса данных http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/yenisite.migrator/)
2. Перенести шаблон
3. Добавить верхнее меню
4. Подобрать аналоги компонентов (обратная связь и т.д.) и настроить их.
- Похожие заказы
- $500Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Приветствую. Мне необходимо убрать большую часть полей при регистрации, а также в разделе Профиль&Платежная информация при оформлении с регистрацией и без регистрации. Плюс изменить добавление адреса в личном кабинете (когда регистрация уже осуществлена) Список полей которые нужно ...Завершен10 лет назад
- $200
Требуется отверстать и установить на систему OpenCart. Макеты в приложении:Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется: 1. Установить на хостинг и настроить покупную премиум тему demo.strictthemes.com/?th... 2. Сгенерить favicon из лого. Внедрить его 3. Проконсультировать по выбору плагинов, подкорректировать, при необходимости нижеследующий список. 4. Установить и настроить следующие плагины ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть шаблон CMS WP куплен Есть прототип сайта приложу. Нужно настроить блоки шаблона с помощью панели управления CMS и добавить не хватающие блоки или изменить их работу как на сайте rocketstar.ru Главная страница такая: rocketstar.ru, контент будет другой.Закрыт10 лет назад
- $50
Приветствую всех! Есть сайт на cms Joomla и в нем используется каталог на Zoo. Необходимо сделать следующие вещи: 1. Исправить ошибку в форме комментариев в позиции каталога (элемент каталога). Notice: Undefined variable: message in /home/a/aromatgiru/public_html/media/zoo/applications/product/templates/aromat/_respond.php on line 38 2. Сделать ...Завершен10 лет назад
Нужен веб-мастер на drupal Сайт связан с Ювелирными изделиями Необходимо: 1. Настроить функционал партнерской программы Будет генерация для каждого партнера уникального кода, с помощью которого партнер будет получать скидку при заказе 2. Создать раздел акции, ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Перенос проекта на движок instant cms/ Проект не для шустрых /быстрых/правильных и офигенно опытных рвачей. Нужен спокойный кодер, способный понять суть и технично отработать. Если сработаемся то по этому проекту работы года на 2 есть…Предпочтение ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад
Задачи 1.Настроить правильное кеширование 2.Установить и настроить корзину-плагин корзины куплен.Завершен10 лет назад
- $50
Нужна помощь в интеграции управление торговлей и shopscript 5 исправление ошибок модуля импорта shop-script. Настройка учета по характеристике и без Настройка характеристик для фильтров исправление ошибок Тест на ошибки Сроки 2 дня.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад