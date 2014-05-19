Перенос сайта с Drupal CMS на CMS 1C-Bitrix

Приветствую. Мне необходимо убрать большую часть полей при регистрации, а также в разделе Профиль&Платежная информация при оформлении с регистрацией и без регистрации. Плюс изменить добавление адреса в личном кабинете (когда регистрация уже осуществлена) Список полей которые нужно ...