Установка и настройка сайта на WordPress

Есть шаблон CMS WP куплен Есть прототип сайта приложу. Нужно настроить блоки шаблона с помощью панели управления CMS и добавить не хватающие блоки или изменить их работу как на сайте rocketstar.ru Главная страница такая: rocketstar.ru, контент будет другой.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется:
1. Установить на хостинг и настроить покупную премиум тему demo.strictthemes.com/?th...
2. Сгенерить favicon из лого. Внедрить его
3. Проконсультировать по выбору плагинов, подкорректировать, при необходимости нижеследующий список.
4. Установить и настроить следующие плагины
WPML (3 языка. Англ – основной, нем. и рус.)
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5. Уточнить необходимость нижеследующих плагинов для выбранной темы и установить их, при наличии необходимости
BulletProof Security
Sociable
All in One SEO Pack
Google XML Sitemaps
При невозможности установки или конфликте плагина и шаблона – предложить альтернативу
6. Платные плагины и шаблон покупаются мной.
7. Предложить условия тех.сопровождения сайта на год.
Оплата СТРОГО ! PayPal, валютный перевод с договором на фирму, или Western Union (все комиссии за Ваш счет)
Без предоплаты.
Сроки – 1-2 дня. (Реальной работы 1-3 часа, в зависимости от канала и опыта :-) )
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