Установка и настройка сайта на WordPress

Требуется:

1. Установить на хостинг и настроить покупную премиум тему demo.strictthemes.com/?th...

2. Сгенерить favicon из лого. Внедрить его

3. Проконсультировать по выбору плагинов, подкорректировать, при необходимости нижеследующий список.

4. Установить и настроить следующие плагины

WPML (3 языка. Англ – основной, нем. и рус.)

WordPress Related Posts

Thank Me Later

404 Notifier

Akismet

WordPress Backup to Dropbox

5. Уточнить необходимость нижеследующих плагинов для выбранной темы и установить их, при наличии необходимости

BulletProof Security

Sociable

All in One SEO Pack

Google XML Sitemaps

При невозможности установки или конфликте плагина и шаблона – предложить альтернативу

6. Платные плагины и шаблон покупаются мной.

7. Предложить условия тех.сопровождения сайта на год.

Оплата СТРОГО ! PayPal, валютный перевод с договором на фирму, или Western Union (все комиссии за Ваш счет)

Без предоплаты.

Сроки – 1-2 дня. (Реальной работы 1-3 часа, в зависимости от канала и опыта :-) )