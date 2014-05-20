Убрать некоторые поля при регистрации в Opencart.

$20
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок186 просмотров
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Приветствую.

Мне необходимо убрать большую часть полей при регистрации, а также в разделе Профиль&Платежная информация при оформлении с регистрацией и без регистрации. Плюс изменить добавление адреса в личном кабинете (когда регистрация уже осуществлена)

Список полей которые нужно оставить я назову + дам .tpl фаилы в которых нужно сделать изменения.

Версия opencart 1.5.6.4

Огромная просьба выставлять заявку, только если вы понимаете о чем речь и имеете опыт подобной работы в opencart. Уже 3 фрилансере не смогли выполнить работу.

OpenCart
10 лет назад
bubniv
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
keener84
Олег 
39 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
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