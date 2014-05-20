Убрать некоторые поля при регистрации в Opencart.

Приветствую.

Мне необходимо убрать большую часть полей при регистрации, а также в разделе Профиль&Платежная информация при оформлении с регистрацией и без регистрации. Плюс изменить добавление адреса в личном кабинете (когда регистрация уже осуществлена)

Список полей которые нужно оставить я назову + дам .tpl фаилы в которых нужно сделать изменения.

Версия opencart 1.5.6.4

Огромная просьба выставлять заявку, только если вы понимаете о чем речь и имеете опыт подобной работы в opencart. Уже 3 фрилансере не смогли выполнить работу.