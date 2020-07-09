Поддержка Wordpress сайта

Здравствуйте, Олег!

Очень понравилось ваше портфолио и опыт, решил рискнуть к вам напрямую обратиться.

Я ищу профессионального и опытного Wordpress-специалиста для поддержки нашего только что созданного блога. Имеется вордпресс-блог, на котором установлена тема GutenVerse. Эта тема адаптирована под брендбук клиента, но не так чтоб идеально: осталось несколько багов и задач, для решения которых ищем максимально опытного специалиста.

Две первостепенные задачи:

1) Верстка кастомной шапки. Кастомность заключается в том, что нужно повторить шапку сайта, то есть поменять дефолтные для темы расстояния между пунктами меню, размер иконки, кнопок.

2) На странице блогпоста необходимо сделать возможность плавающего содержания сбоку. То есть чтобы человек мог навигировать по длинному посту без необходимости скроллинга.

Если сработаемся, то дальше очень хотим работать с вами в режиме техподдержки, то есть будем обращаться за помощью по новым задачам в этом блоге. Да, порой они могут быть мелкими, но мы согласны с вашим рейтом.