Поправить проблему в модуле field_collection Drupal 7

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка93 просмотра
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Необходимо поправить модуль field_collection в связке entity_translation.

После схоранения не отображается результаты.

Необходимо сделать патч на последню версию модуля.

Drupal
7 лет назад
against
41 годЭстония
13 лет в сервисе
Был
3 года назад