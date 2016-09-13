ВАЖНЫ СРОКИ МИНИМАЛЬНЫЕ! И ВСЕГДА НА СВЯЗИ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА! ПО ПРЕДОПЛАТЕ НЕ РАБОТАЮ!!! ИЛИ БЕЗОПАСНАЯ СДЕЛКА ИЛИ РАБОТУ ДЕЛАЕТЕ У СЕБЯ, СДАЕТЕ, Я ОПЛАЧИВАЮ. 1. Перенос товаров с категориями с одного сайта на другой ...
Поправить проблему в модуле field_collection Drupal 7
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо поправить модуль field_collection в связке entity_translation.
После схоранения не отображается результаты.
Необходимо сделать патч на последню версию модуля.
- Похожие заказы
- $200Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Тз по сайту [url=http://tedxabaystwomen.kz/]http://tedxabaystwomen.kz/[/url] : [list=1][*]Шапка сайта: навигационное меню спустить, выше разместить кликабельные иконки facebook, instagramm, youtube . [*]Блог “Что такое TEdx” - разделить на 2 колонки. (чтобы мы смогли написать туда 2 описания) \[*]Логотип; по ...Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $100
Требования 1. Использование ACF advanced custom fields 2. АКТИВНЫЙ опыт использования этого плагина 3. Работы в портфолио на Wordpress с использованием этого плагина 4. Всё, что можно вынести в админку, нужно вынести (логотип сайта, текст в подвале, номер телефона, ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно настроить автоматическое обновление цены и остатков из программы с 1С Предприятие 8.3 в Opencart 1.5.5Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Натянуть дизайн личного кабинета на сайт в друпале Есть сайт Top Business точка biz без пробелов. Сделан на друпале. Есть готовый дизайн личного кабинета Нужно натянуть дизайн личного кабинета. Обязателен опыт работы на системе друпал!! При заинтересованности вышлю вам дизайн ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день, меня интересует натяжка стороннего сайта на движок водпресса один в один по функционалу, плагины вроде все в вп есть, нужно лишь обработать это все грамотно и заставить сиять в шкурке готового стороннего сайта ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно, чтоб при выборе варианта доставки "забрать из офиса" автоматически выбиралась бесплатная доставка, а при выборе других вариантов оплаты автоматически выбиралась доставка почтой.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно изменить стандартный порядок контактных данных в письмах Woocommerce на такой: [list][*]Имя Фамиля [*]Адрес [*]Индекс и город в одной строке [*]Почта [*]Телефон[/list]Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется доделать натяжку верстки на указанный движок с сохранением всех функций существующего сайта. А также выполнить ряд дополнительных задач. Желательно, чтобы исполнитель был знаком с этим движком.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Требуется восстановить админку джумлы для сайта.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад