Поправить шаблон в вордпресс

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Завершен1 заявка61 просмотр

Поправить шаблон в вордпресс в некоторых местах

WordPress
3 года назад
guest_16629916205849
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

rnoaex
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Все хорошо и за короткое время. Рекомендую!
Все отлично! Рекомендую

Заявки фрилансеров

rnoaex
20 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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