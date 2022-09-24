Необходимо натянуть верстку на систему управления OpenCart. Ожидается адаптация дизайна и функционала под требования платформы. Подробности по выполнению задачи будут обсуждены в процессе работы.
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