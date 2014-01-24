Повесить готовый сверстанный шаблон на движок

Проект затянулся практически в 2 раза по причине внесения правок в ТЗ со стороны заказчика, но и со стороны Александра наблюдались задержки с ответами. При этом претензий к нему абсолютно не имею. Всю работу сделал отлично по качеству, правки вносил сразу после согласования. Сотрудничеством, в целом, осталась довольна. Рекомендую.