Повесить готовый сверстанный шаблон на движок

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка99 просмотров

Необходимо в сжатые сроки скачать готовый шаблон и прикрутить его к ВП.

11 лет назад
Annakms
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$12
1 день
Проект затянулся практически в 2 раза по причине внесения правок в ТЗ со стороны заказчика, но и со стороны Александра наблюдались задержки с ответами. При этом претензий к нему абсолютно не имею. Всю работу сделал отлично по качеству, правки вносил сразу после согласования. Сотрудничеством, в целом, осталась довольна. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество! Приятно было работать с вами!

Заявки фрилансеров

lao
35 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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