Разработать cms как playground.ru

!!!Читать внимательно!!! Здравствуйте, Необходимо поставить сайт на бесплатный движок (на ваше усмотрение). Сроки максимально кратчайшие. Что должно быть: 1. Новости (вывод на главной, отдельный раздел с архивами по годам) 2. Каталог продукции 3. Поиск по сайту 4. Редактирование всего контента от ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день
Нужно разработать или найти точную копию cms скрипта как у сайта playground.ru желательно под dle
указывайте цену
- Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)2 исполнителяЗавершен15 лет назад
- $50
Нужно установить Joomla + Virtuemart *RUS!!! На хостинг бюджет не большой в основном будет маленькая сумма за помощь и огромное спасибо.Закрыт15 лет назад
Требуется PHP программист, специалист по Magento и xtCommerce для постоянных заказов. Опыт работы и знание: PHP, SQL, Java Script, CSS, HTML, Ajax, английский язык. Качественный код, грамотные комментарии (на английском) Обязанности: Разработка новых и доработка уже существующих модулей ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Есть важный сайт-форум на Joostina 1.0.13. В последнее время начали его ломать: то ошибки БД, то еще некоторые проблемы. Задача :установить макимальную защиту от взлома и сделать работу сайта максимально стабильной. Это может быть как ...Завершен15 лет назад
- $5
Здравствуйте, необходимо сделать небольшие доработки к joomla: 1.на сайте иммееться каталог товаров( нужно сдлеать категории Шрифт) больше а Сами товары меньше, и сделать в столбик. 2.На сайте все цены ставятся в рублях, по умолчанию, нужно сделать ...Завершен15 лет назад
Создание обычного сайта знакомств. Соц. Сеть не нужна. Движок на выбор исполнителя. Просто сайт с минимальным набором функций: Регистрация Возможность редактировать профиль Возможность заливать фото, видео. Дизайн не нужен. Бюджет маленький, прошу отнестись с пониманием. Есть уже разработанная структура сайта. Нужно ...Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт15 лет назад
Есть утвержденный эскиз сайта - всего 4 шаблона (Основная страница, авторизация, неправильная авторизация, закрытый раздел). Необходимо нарезать дизайн, резка валидная кросс браузерная, блочная, резина. Далее натянуть на Джумлу, все должно быть выполнено в переменных и ...Закрыт15 лет назад
Я хочу устонавить компонент VirtueMart! после устоновки в админки! его нет на сайте! помогите! аська 485853533Завершен15 лет назад
- $15
Есть сайт на DLE 7.5 kinocamera.ru установил на него шаблон loadmovie.ru Необходимо настроить (или рассказать как) алфавит, чтоб работал и рассказать, как настроить верхние поля новости: там где жанр, Жанр фильма, Год выпуска, Режиссер и В ...Завершен15 лет назад
Нужно натянуть верстку на cms, срочно. Если сделайте 1заказ на ура, будет их много. Все при личной переписке. Знание shop-cms, smarty. icq 496-976-307 Отвечаю только в аське.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт15 лет назад