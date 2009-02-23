Разработать cms как playground.ru

$25
Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок276 просмотров
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Добрый день

Нужно разработать или найти точную копию cms скрипта как у сайта playground.ru желательно под dle

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15 лет назад
droncs
Андрей 
35 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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