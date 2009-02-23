Работа для специалиста по Magento и xtCommerce

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки151 просмотр
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Требуется PHP программист, специалист по Magento и xtCommerce для постоянных заказов.

Опыт работы и знание: PHP, SQL, Java Script, CSS, HTML, Ajax, английский язык.

Качественный код, грамотные комментарии (на английском)

Обязанности:

Разработка новых и доработка уже существующих модулей и приложений для сайтов разной сложности.

Требуется наличие выполненных проектов по Magento и xtCommerce.

Magento
15 лет назад
_Phoenix_
50 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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