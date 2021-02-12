Разработка агрегатора на Wordpress

Нужен Специалист по движку DLE Исправить некоторые косяки и поправить работу скрипта /go,php (тот, что делает ссылки не прямыми, а через сайт).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Разрабатываем агрегатор онлайн-образования на Wordpress (https://skillexpert.online/)
Над проектом уже работает один программист, сейчас ищем второго программиста на 4-8 часов в день
Движок конкурентов на WP:
https://www.youtube.com/watch?v=06Tnf_yp5Bk&feature=youtu.be
Тема и плагин:
https://demo.themeum.com/plugins/tutor/
https://demo.themeum.com/wordpress/edumax/
Сам проект (в разработке):
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