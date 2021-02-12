Разработка агрегатора на Wordpress

Добрый день. Разрабатываем агрегатор онлайн-образования на Wordpress ([url=https://skillexpert.online/]https://skillexpert.online/[/url]) Над проектом уже работает один программист, сейчас ищем второго программиста на 4-8 часов в день. Оплата производится по часам (750р/час). 15000 рублей за 20 часов в неделю.