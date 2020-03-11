Для сайта на самописной CMS требуется внести список доработок по техническому заданию. Работа представляет собой создание определённых страниц, которых сейчас пока нет. В основном функционал такой: текстовый блок, фото, форма обратной связи (или какая-либо другая форма, ...
Сделать и подключить 6 турбо страниц для сайта. CMS Joomla 3хх
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен спец который хорошо сделает 6 турбо страниц для сайта. CMS Joomla 3хх
Интересует цена и срок выполнения.
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