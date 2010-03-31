Нужен хак для открытия дополнительного окна под имеющимся(по аналогии с попандером или кликандером) по указанному url при нажатии ссылки в новости которая оформлена через [leech] Скачать Обои-Desktopography Wallpapers То ...
Создание закрытого раздела на сайте на joomla
Требуется настроить закрытый раздел на сайте на CMS joomla, в который смогут попасть только те люди, у которых есть свой пароль для входа.
Заявки фрилансеров
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