Создание закрытого раздела на сайте на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки191 просмотр

Требуется настроить закрытый раздел на сайте на CMS joomla, в который смогут попасть только те люди, у которых есть свой пароль для входа.

Joomla
15 лет назад
Irina_Abramova
Ирина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Хак для DLE85

    Нужен хак для открытия дополнительного окна под имеющимся(по аналогии с попандером или кликандером) по указанному url при нажатии ссылки в новости которая оформлена через [leech] Скачать Обои-Desktopography Wallpapers То ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Темплейт для Wordpress

    $30

    Есть блог на движке Вордпресс на котором очень нравится темплэйт:) http://blog.exentrich.ru/ Нужно или найти данную тему в свободном доступе или каким-либо образом вытащить и внести в нее изменения согласно основных цветов моего логотипа

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Переделка сайта на wordpress'е

    $250

    Есть сайт на вордпрессе http://orlovka-krym.ru/ Он имеет блоговую структуру. Необходимо переделать его в обычный для таких сайтов формат Раздел -&gt; подраздел -&gt; страница Чтобы человек, который ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Верстка шаблона для Joomla 1.5 из PSD на virtuemar

    $150

    Задача: Требуется нарезать и сверстать фиксированный div шаблон для Joomla 1.5 под virtuemart для главной страницы, странице со статьями и страницы с каталогом товаров. Необходима кроссбраузерность. Детали по электропочте. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сайт на джумле

    $100

    Требуется создать информационный сайт-каталог на джумле (руссифицированной) Дизайн - http://osc.template-help.com/joomla_26972/index.php 1. Регистрация пользователей. 2. Новости. 3. Форум. Встроенный, не внешний. 4. Баннерная реклама. 5. Фотогалерея. 6. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна помощь с сайтом на друпале.

    Нужно доработать сайт сделанный на друпале. Нужно: - вставить визуальный редактор в редактирование любых страниц на сайте - сделать раздел закачек. ЧТобы я мог загружать, а пользователи скачивать. И чтобы велась статистика. ...

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад