Спарсить сайт

Нужен спец который хорошо сделает 6 турбо страниц для сайта. CMS Joomla 3хх Интересует цена и срок выполнения.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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