Разработка плагина для системы на основе Moodle по ТЗ

Добрый вечер! Есть магазин на вокоменрце http://rugrill.ru Платежный модуль подключили. Но не появляется вариант оплаты сбером. Надо в коде шаблона копаться. Бюджет не большой так что буду отталкиваться от него. Прошу озвучить, так же напишите по срокам ...