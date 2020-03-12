Разработка плагина для системы на основе Moodle по ТЗ

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок171 просмотр
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Требуется разработка плагина для Автоматизированной Обучающей Системы на основе Moodle по имеющемуся ТЗ.

Необходимо связать наше ПО (тренажер) с данной системой.

Ждем предложения по стоимости работы и срокам ее реализации.

4 года назад
guest_15840216514066
4 года в сервисе
Был
4 года назад