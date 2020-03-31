Скопировать сайт с одного хостинга на другой

$5
Системы управления (CMS)Завершен9 заявок250 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доступы есть. База и файлы донора готовы. Сделать нужно сейчас

4 года назад
shweder
Марат 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Weblancer74
Георгий 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$11
1 день
С задачей не справился. Сроки вышли
Из телеграмма: Marat Ermakov, [19.03.20 07:45] Если дам доступ к рабочему сайту Marat Ermakov, [19.03.20 07:46] К панели хостинга Marat Ermakov, [19.03.20 07:46] Доделаем? Георгий , [19.03.20 07:46] То будет шикарно Георгий , [19.03.20 07:46] Да Георгий , [19.03.20 11:25] Уже добрался Георгий, [19.03.20 11:26] Есть доступы уже или ждать нужно? Marat Ermakov, [19.03.20 11:26] Запросил Marat Ermakov, [19.03.20 11:26] Жду Георгий , [20.03.20 11:46] Без новостей? Marat Ermakov, [20.03.20 12:14] Без Георгий , [25.03.20 22:50] Сделали сайт? Георгий , [25.03.20 22:51] Я сегдня с такими же проблемами переносил, но уже знаю все подводные камни Георгий , [25.03.20 22:51] Или не актуально уже? И ноль реакции. Клевета в общем.