Скопировать сайт с одного хостинга на другой

Из телеграмма: Marat Ermakov, [19.03.20 07:45] Если дам доступ к рабочему сайту Marat Ermakov, [19.03.20 07:46] К панели хостинга Marat Ermakov, [19.03.20 07:46] Доделаем? Георгий , [19.03.20 07:46] То будет шикарно Георгий , [19.03.20 07:46] Да Георгий , [19.03.20 11:25] Уже добрался Георгий, [19.03.20 11:26] Есть доступы уже или ждать нужно? Marat Ermakov, [19.03.20 11:26] Запросил Marat Ermakov, [19.03.20 11:26] Жду Георгий , [20.03.20 11:46] Без новостей? Marat Ermakov, [20.03.20 12:14] Без Георгий , [25.03.20 22:50] Сделали сайт? Георгий , [25.03.20 22:51] Я сегдня с такими же проблемами переносил, но уже знаю все подводные камни Георгий , [25.03.20 22:51] Или не актуально уже? И ноль реакции. Клевета в общем.