Вставить логотип на сайт Wordpress

$5
Системы управления (CMS)Завершен7 заявок216 просмотров
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Есть сайт https://trezvost.kz/

Лого на сайте реализовано сейчас не правильно..

Название сайта вписываю - появляется логотип.. Это бред. Т.е название сайта - это и есть слова в логотипе. Картинка залита на сервер. Хочется чтобы было всё по нормальному

Как вставить своё лого так и не понял.. 

Задача: вставить логотип который я вам дам

Прикрепил к ТЗ лого и как должно быть в итоге. В мобильной версии тоже не должно ничего поехать

WordPress
4 года назад
youwan
Илья 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$2
1 день
Спасибо, Алексей за отлично выполненную работу. Оперативно и чётко. Дополнительно решил ещё одну задачу.
Понятная задача, все нужные доступы были сразу предоставлены, быстрая оплата по факту выполнения. Спасибо! Рекомендую к сотрудничеству!