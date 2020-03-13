Вставить логотип на сайт Wordpress

Есть сайт https://trezvost.kz/

Лого на сайте реализовано сейчас не правильно..

Название сайта вписываю - появляется логотип.. Это бред. Т.е название сайта - это и есть слова в логотипе. Картинка залита на сервер. Хочется чтобы было всё по нормальному

Как вставить своё лого так и не понял..

Задача: вставить логотип который я вам дам

Прикрепил к ТЗ лого и как должно быть в итоге. В мобильной версии тоже не должно ничего поехать