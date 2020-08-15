Техническая оптимизация портала 1С-Битрикс (скорость)

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка189 просмотров

Оптимизация скриптов, стилей и прочих ресурсов, в т.ч. сторонних, программная оптимизация графического контента, оптимизация сервака и тд. сайта на 1С-Битрикс.

По итогам работы прошу предоставить скриншоты в измененном коде, разделов админ-панели, панели хостинга.  А также - итоговый тест Google Page Speed по окончании.

Что было сделано? 

Закомментирован код счетчиков Яндекс Метрика (включая код с другим номером - дубль метрики)  в файлах header.php и footer.php активной темы (он и так был внесен в раздел настройки сайта - розовый виджет в админке).  

5 лет назад
InNOVA23
Олег 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

skiper
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад
$120
3 дня
Все оперативно и грамотно. Человек знает свое дело и детально разбирается в 1С-Битрикс! Рекомендую всем для проектов по тех. оптимизации и ускорения 1С-Битрикс!
Четкая задача, культурное общение, оплата без проволочек, рекомендую

Заявки фрилансеров

skiper
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
5 лет назад