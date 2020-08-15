Техническая оптимизация портала 1С-Битрикс (скорость)

Оптимизация скриптов, стилей и прочих ресурсов, в т.ч. сторонних, программная оптимизация графического контента, оптимизация сервака и тд. сайта на 1С-Битрикс.

По итогам работы прошу предоставить скриншоты в измененном коде, разделов админ-панели, панели хостинга. А также - итоговый тест Google Page Speed по окончании.

Что было сделано?

Закомментирован код счетчиков Яндекс Метрика (включая код с другим номером - дубль метрики) в файлах header.php и footer.php активной темы (он и так был внесен в раздел настройки сайта - розовый виджет в админке).