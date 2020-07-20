Wordpress developer на постоянную работу

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок716 просмотров

Всем привет!

Ищем разработчика который хорошо разбирается как во фронт так и бэк части, которого не напугают крупные проекты или много сложных и интересных задач, в которых нужно будет разобраться.

Требования:

  • Иметь немалый опыт в верстке на html/css/js, Wordpress и оптимизации, PHP;
  • Ajax, React, Redux будет плюсом;
  • Желательно кто-то из Украины для более быстрого общения и простоты оплаты.
Условия работы:

  • Предлагаем стандартный график понедельник — пятница с 10-00 до 19-00, для европейских заказчиков.
  • Суббота и воскресенье в основном выходные, но бывают заказы, которые срочные, это на ваше усмотрение будет.
  • Работа удаленная.
  • Оплата на счет Payoneer или на карту укр банка.
  • Работа почасовая.
Обязанности:

  • Верстка макетов на html/css/js;
  • верстка в WordPress с помощью ACF плагина, Woocommerce, API integration;
  • оптимизация скорости работы и загрузки;
  • работа с плагинами и кастомизация функционала;
  • разработка кастомных плагинов будет хорошим плюсом;
  • поддержка и доработка уже существующих проектов;
  • усидчивость и работа на длительной основе приветствуется.
Пишите на телеграмм ( https://t.me/workievg ) или тут, желательно с CV и ожиданиями по уровню ЗП.
AJAXCSSHTMLJavaScriptPHPWooCommerceWordPress
5 лет назад
yevhen_lysenko
Евгений 
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