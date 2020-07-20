Сайт: tz.artfleur.info 1.1 Зал 1 1.1.1 Слайдер с тематиками речей спикеров, пдф-документами, попапами. 1.1.2. Закрепленная карточка с рекламой спикера. 1.1.3 Карточка с темой мероприятия и окном видеотрансляции. Трансляция проводится в ...
Wordpress developer на постоянную работу
Всем привет!
Ищем разработчика который хорошо разбирается как во фронт так и бэк части, которого не напугают крупные проекты или много сложных и интересных задач, в которых нужно будет разобраться.
Требования:
- Иметь немалый опыт в верстке на html/css/js, Wordpress и оптимизации, PHP;
- Ajax, React, Redux будет плюсом;
- Желательно кто-то из Украины для более быстрого общения и простоты оплаты.
- Предлагаем стандартный график понедельник — пятница с 10-00 до 19-00, для европейских заказчиков.
- Суббота и воскресенье в основном выходные, но бывают заказы, которые срочные, это на ваше усмотрение будет.
- Работа удаленная.
- Оплата на счет Payoneer или на карту укр банка.
- Работа почасовая.
- Верстка макетов на html/css/js;
- верстка в WordPress с помощью ACF плагина, Woocommerce, API integration;
- оптимизация скорости работы и загрузки;
- работа с плагинами и кастомизация функционала;
- разработка кастомных плагинов будет хорошим плюсом;
- поддержка и доработка уже существующих проектов;
- усидчивость и работа на длительной основе приветствуется.
Заявки фрилансеров
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