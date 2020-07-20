Wordpress developer на постоянную работу

Всем привет!

Ищем разработчика который хорошо разбирается как во фронт так и бэк части, которого не напугают крупные проекты или много сложных и интересных задач, в которых нужно будет разобраться.

Требования:

Иметь немалый опыт в верстке на html/css/js, Wordpress и оптимизации, PHP;

Ajax, React, Redux будет плюсом;

Желательно кто-то из Украины для более быстрого общения и простоты оплаты.

Предлагаем стандартный график понедельник — пятница с 10-00 до 19-00, для европейских заказчиков.

Суббота и воскресенье в основном выходные, но бывают заказы, которые срочные, это на ваше усмотрение будет.

Работа удаленная.

Оплата на счет Payoneer или на карту укр банка.

Работа почасовая.