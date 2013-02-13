Адиминить сайт и чистить вирусы

Уважаемые фрилансеры! Требуется предложить и реализовать решение в виде программного кода (скрипта, программы, набора команд) по автоматическому подключению к сети Интернет при использовании GSM модемов следующих операторов связи: SkyLink, МТС, Билайн, Мегафон. Разрыв соединения с Интернет ...
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