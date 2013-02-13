Настройка Cisco.

Данные:

Головной офис арендодателя:

16 пк + некоторое кол-во сетевых мфу, ip tel.

Также около 15 небольших офисов-складов в которых арендаторам предоставляют доступ в интернет.

Доп. Удаленные офисы 1шт: также с предоставлен тем примерно 5 помещений с доступом в интернет.

Проблема: общая сеть арендодателя с арендаторами и бесконтрольный доступ в интернет.

Задача разделить каждую сеть в голове и доп офисе на подсети, ограничить скорость интернета арендаторам и соединить сеть арендодателя в голове и доп офисе по VPN+помощь в подборе моделей оборудования.

Пока предварительно предполагалось приобрести cisco asa 5505 + cisco 881(1941) в головной офис и cisco 871(881) в доп офис.

Работа предполагается разовая(под проект) - удаленная, мы с Вами согласовываем список оборудования, делаем предварительные настройки для удаленного доступа, Вы настраиваете удаленно структуру, рассказываете что зачем нужно.