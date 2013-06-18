Нужно поднять трекер на платформе redmine

Задача кратко: Есть форум на выделенном сервере, который рассылает обычные уведомления пользователям. Нужно настроить всё в соответствии с общепринятыми требованиями почтовых сервисов, чтобы почта доходила до получателей и не попадала в спам. Надо сказать, что ...