Нужно поднять трекер на платформе redmine

$50
Системное администрированиеЗавершен4 заявки224 просмотра
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Здравствуйте.

Суть задачи:

Необходимо настроить redmine-трекер на сервере propartner.ru.

Также нужно импортировать все проекты со старого трекера redmine.

11 лет назад
dkstrelkov
Дмитрий 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
SerSm
48 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
11 лет назад
$50
50 дней
Все в порядке, redmine установлен корректно.
Был рад сотрудничеству!