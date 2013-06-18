Нужен спец по настройке сервера Core Duo T2450 CentOS 5-6 на ISPmanager Lite под требования скрипта. Подробности: ICQ 2922690
Нужно поднять трекер на платформе redmine
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Здравствуйте.
Суть задачи:
Необходимо настроить redmine-трекер на сервере propartner.ru.
Также нужно импортировать все проекты со старого трекера redmine.
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