Корректная настройка отправки почты с сервера

Задача кратко: Есть форум на выделенном сервере, который рассылает обычные уведомления пользователям. Нужно настроить всё в соответствии с общепринятыми требованиями почтовых сервисов, чтобы почта доходила до получателей и не попадала в спам. Надо сказать, что и сейчас почта в большинстве случаев без проблем доходит, но периодически всё же теряется или попадает в спам.

Заголовки писем, PTR, SPF, DKIM и т. п.

Если сможете дать ещё какие-то рекомендации - с интересом выслушаю.

Форум: vBulletin

ОС: CentOS 6.3

MTA: Postfix