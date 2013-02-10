Настройка VDS хостинга windows и поддержка

Системное администрированиеЗакрыт6 заявок176 просмотров
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Требуется настроить хостинг на виндовс. Есть где то 7 сайтов на wordpress. Они с вирусами. Поэтому нужно раз в месяц проверять хостинг и избавляться от них.

Хостинг виндовс нужен для установки форекс программы.

11 лет назад
evgenvl3
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад