Настройка сервера

Системное администрированиеЗакрыт9 заявок222 просмотра
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Нужен спец по настройке сервера Core Duo T2450 CentOS 5-6 на ISPmanager Lite под требования скрипта.

Подробности: ICQ 2922690

11 лет назад
STARWAREZ
Виктор 
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад