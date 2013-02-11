Настроить Wowza на Win-сервере для видеосервиса

Доброго времени суток.

Для нужд небольшого видеосервиса необходимо настроить новый сервер-приемник на Wowza.

Выделенный сервер работает под Windows (необходимо для функции Transcode).

Необходимо, что бы новый сервер объединил в себе все функции нескольких старых и сервера транскодирования видео.

Список функций, которые необходимо объединить и донастроить на новом сервере:

- прием видео потока от стримеров и передача потока на сервер-раздатчик

- прием и транскодирование, с использованием аппаратного ускорения QuickSync, потока на 3 (360p, 720p, Source) с последующей передачей на сервер-раздачик 3х потоков. Реализовано на нынешнем транскод-сервере, надо подключить и перенастроить

- прием и авторизация обычных пользователей по ключу вида: rtmp://sub.domain.com/live?STREAMKEY/USERNAME (действующая схема)

- прием и авторизация пользователей с включенной возможностью транскодирования по домену вида rtmp://transcode.domain.com/live?STREAMKEY/USERNAM E

- функция push-стримов, позволяет дублировать поток на сторонние сервисы данные которых пользователь вводит в личном кабинете (+доработать функционал под неработающие площадки)

- добавление новой схемы авторизации по url нового формата: rtmp://sub2.domain.com/live?STREAMKEY (т.е. без username)

- формирование вывода статистикии о количестве онлайн зрителей

Сделать нужно быстро и качественно с расчетом на большие нагрузки.

Просьба обращаться только опытным и уверенным в своих силах специалистам.

Возможна работа по предоплате 50%, в случае предоставления гарантий, возможна работа по безопасной сделке.

Администраторы и веб-программисты обеспечат совместимость с Wowza, от Вас только работа по профилю.

Спасибо.