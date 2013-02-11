Здравствуйте. Суть задачи: Необходимо настроить redmine-трекер на сервере propartner.ru. Также нужно импортировать все проекты со старого трекера redmine.
Настроить Wowza на Win-сервере для видеосервиса
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Доброго времени суток.
Для нужд небольшого видеосервиса необходимо настроить новый сервер-приемник на Wowza.
Выделенный сервер работает под Windows (необходимо для функции Transcode).
Необходимо, что бы новый сервер объединил в себе все функции нескольких старых и сервера транскодирования видео.
Список функций, которые необходимо объединить и донастроить на новом сервере:
- прием видео потока от стримеров и передача потока на сервер-раздатчик
- прием и транскодирование, с использованием аппаратного ускорения QuickSync, потока на 3 (360p, 720p, Source) с последующей передачей на сервер-раздачик 3х потоков. Реализовано на нынешнем транскод-сервере, надо подключить и перенастроить
- прием и авторизация обычных пользователей по ключу вида: rtmp://sub.domain.com/live?STREAMKEY/USERNAME (действующая схема)
- прием и авторизация пользователей с включенной возможностью транскодирования по домену вида rtmp://transcode.domain.com/live?STREAMKEY/USERNAM E
- функция push-стримов, позволяет дублировать поток на сторонние сервисы данные которых пользователь вводит в личном кабинете (+доработать функционал под неработающие площадки)
- добавление новой схемы авторизации по url нового формата: rtmp://sub2.domain.com/live?STREAMKEY (т.е. без username)
- формирование вывода статистикии о количестве онлайн зрителей
Сделать нужно быстро и качественно с расчетом на большие нагрузки.
Просьба обращаться только опытным и уверенным в своих силах специалистам.
Возможна работа по предоплате 50%, в случае предоставления гарантий, возможна работа по безопасной сделке.
Администраторы и веб-программисты обеспечат совместимость с Wowza, от Вас только работа по профилю.
Спасибо.
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