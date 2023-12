Необходимо настроить VPN-сервер

(БУДУТ ВОПРОСЫ ПИШИТЕ. ЕСЛИ СОЧТЕТЕ ЧАСТЬ ТРЕБОВАНИЙ ИЗЛИШНИМИ ИЛИ ДАЖЕ БРЕДОВЫМИ ГОВОРИТЕ ПРЯМО. ГОТОВ ОТДЛЬНО ОПЛАТИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ (МНЕНИЕ) ПО ДАННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ)

Если вы в Моск регионе могу опл наличкой. Заинтересован в продолжительном сотр.

Под следующую конфигурацию:

VPS или VDS с CentOS 6.3, не менее 256Mb доступной памяти, не менее 3Gb доступного дискового пространства (для isv-garden). Возможность установки произвольного ПО.

Сервер apache 2.2.x, с директивой AllowOverride All на каталог сайта, обработкой php в файлах *.php. В случае установки нескольких сайтов на один сервер рекомендуется Apache mpm-itk (httpd.itk) с разграничением по правам различных виртуальных хостов.

Сервер Nginx в качестве фронтенда и кеширующего прокси для статических файлов настоятельно рекомендуем.

PHP 5.3.10 или новее, подключенный в режиме SAPI, safe_mode = Off, mysql_safe_mode = Off, register_globals = Off, magic_quotes_gpc = Off, magic_quotes_runtime = Off, memory_limit не менее 24M, upload_max_filesize и post_max_size не менее 2M, allow_call_time_pass_reference = On, default_charset = windows-1251.

Необходимо удостовериться в корректной установке переменных в PHP - $_SERVER[‘DOCUMENT_ROOT’], $_SERVER[‘REMOTE_ADDR’], $_SERVER[‘SERVER_NAME’], $_SERVER[‘REQUEST_URI’], а также, при установке nginx - корректной передаче IP-адреса клиента в $_SERVER[‘HTTP_X_REAL_IP’] (установке соотв. загловка).

Поддержка расширений PHP:

apc 3.1.9, mysql (не ниже версии установленого mysql-сервера), gd2, zlib, regex, pcre, iconv, curl, date, sockets, hash, mcrypt, mbstring, mhash, MagickWand 0.1.9 (с установленным ImageMagick 6.3.3 ((именно этой версии, в более поздних появились критичные неисправленные баги) с глубиной цвета в 8 бит и поддержкой jpg, png, gif и tif-форматов, опционально lcms2), iconv, json, libxml, SimpleXML, OpenSSL, опционально ffmpeg (libavcodec). Отсутствие поддержки некоторых из указанных расширений может не оказаться фатальным, но несколько ограничить функциональные возможности сайта.

MySQL 5.1.66 или новее, с поддержкойбаз MyISAM, InnoDB и MEMORY, корректной поддержкой кодировки cp1251, желательно с поддержкой zlib (comress()/uncompress()),

значением переменной max_allowed_packet не менее 2097152. Кодировка по умолчанию – cp1251. Тонкая настройка conf-файла осуществляется в зависимости от условий работы сайта и требований к производительности.

SSH доступ.