Настройка Asterisk

Приветствую!

Есть задача: установить астериск на vps сервер, подключить на него сип-номер от zadarma.com, сделать переадресацию с этого номера и запись разговоров.

Если есть другие способы решить задачу - с удовольствием выслушаю.

Сколько это будет у вас стоить?