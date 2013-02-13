Настройка Asterisk

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки213 просмотров
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Приветствую!

Есть задача: установить астериск на vps сервер, подключить на него сип-номер от zadarma.com, сделать переадресацию с этого номера и запись разговоров.

Если есть другие способы решить задачу - с удовольствием выслушаю.

Сколько это будет у вас стоить?

11 лет назад
digoshin
Дмитрий 
32 годаШвеция
13 лет в сервисе
Был
4 года назад