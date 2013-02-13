Требуется подправить VDS

Системное администрированиеЗавершен12 заявок200 просмотров
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Есть VDS с панелькой ISP manager light.

Какая то проблема с правами на папки судя по сайту http://parser.neterastudio.com/

11 лет назад
neterastudio
Александр 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
ukradmin
47 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$20
1 день
Сделано четко и быстро.
Приятный адекватный заказчик