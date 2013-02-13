Требуется консультация по безопасности

$500
Системное администрированиеЗакрыт4 заявки174 просмотра
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На сервер был произведен несанкционированный вход.

Необходимо найти дырку, объяснить как это могло произойти и исправить проблему.

11 лет назад
sturmbanfurer
Глобин 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад