Требуется консультация по безопасности

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На сервер был произведен несанкционированный вход.
Необходимо найти дырку, объяснить как это могло произойти и исправить проблему.
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