Автоподключение GSM-модемов к Интернету

Уважаемые фрилансеры!

Требуется предложить и реализовать решение в виде программного кода (скрипта, программы, набора команд) по автоматическому подключению к сети Интернет при использовании GSM модемов следующих операторов связи: SkyLink, МТС, Билайн, Мегафон.

Разрыв соединения с Интернет может происходить по одной из следующих причин:

- при перезагрузке сервера после установки обновлений;

- после незапланированного выключения питания сервера;

- при ухудшении сигнала базовой станции мобильного оператора и обрыве соединения;

- и проч. причины

При необходимости, конкретные модели модемов будут сообщены выбранному Исполнителю в процессе работы над проектом.

Общие требования:

1) Решение должно учитывать, что рядом с удаленным сервером отсутствует обслуживающий персонал и физически нажать кнопку «Подключение» в программе коннект-менеджера априори никто не может;

2) Предложенное решение может представлять из себя:

- как универсальный для всех модемов скрипт, отслеживающий подключение к сети и возобновляющий данное подключение в случае обрыва соединения (либо скрипт воспроизводящий действия мыши при совершении определенного события);

- так и отдельное решение для модемов каждого из вышеперечисленных операторов;

3) Запуск скрипта должен обладать возможностью цикличного назначения времени его запуска, либо запуска по расписанию (например, привязка момента запуска скрипта к стандартному Планировщику Windows)

4) Используемые операционные системы: Windows Server 2008 и Windows7 (64 бит)

Особых рамок мы не ставим, поэтому работайте, творите, предлагайте свои варианты.

Главное требование: чтобы с удаленным сервером через GSM-модем была связь «24x7x365», а в случае обрыва соединения связь сервера с Интернет автоматически восстанавливалась (без физического присутствия на объекте обслуживающего персонала).

Модемы Билайн и SkyLink в настоящее время установлены на удаленных серверах (для проведения Вами испытаний можем предоставить удаленное подключение к этим серверам), модемы МТС и Мегафон - можем передать для тестирования при личной встрече в г. Москва (с последующим возвратом).

Условия:

- связь Исполнителя с Заказчиком в процессе работы над проектом осуществляется по мобильному телефону и/или Skype;

- еженедельно в пятницу вечером Исполнитель сообщает Заказчику о результатах, полученных в процессе работы над проектом;

- Заказчик оставляет за собой право попросить Исполнителя внести желаемые несущественные изменения в готовый вариант решения, представленный на рассмотрение Заказчику (включая устранение замечаний Заказчика, выявленных в процессе тестирования в течение 30 календарных дней после предоставления готового решения);

- срок предоставления готового решения: не более трех недель с момента выбора Исполнителя;

- оплата поэтапная (без предоплаты):

50% - после предоставления готового решения на рассмотрение Заказчику,

50% - после завершения тестирования решения Заказчиком в течение 30 календарных дней и устранения Исполнителем всех замечаний Заказчика, появившихся в процессе испытаний.

- оплата возможна как посредством ЭПС, так и любым удобным Исполнителю способом.

Предлагайте свои сроки и стоимость.

Результат:

Исполнителю потребуется представить Заказчику:

- сам скрипт и краткое его описание («How To»);

- продемонстрировать работу скрипта на компьютере или сервере с каждым из GSM-модемов мобильных операторов указанных выше;

- оперативно отвечать на вопросы Заказчика и устранять выявленные недочеты, в том числе в период тестирования.

Если что-то непонятно, спрашивайте, будем разбираться вместе.