Автоподключение GSM-модемов к Интернету

Данные: Головной офис арендодателя: 16 пк + некоторое кол-во сетевых мфу, ip tel. Также около 15 небольших офисов-складов в которых арендаторам предоставляют доступ в интернет. Доп. Удаленные офисы 1шт: также с предоставлен тем примерно 5 помещений с доступом ...
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Уважаемые фрилансеры!
Требуется предложить и реализовать решение в виде программного кода (скрипта, программы, набора команд) по автоматическому подключению к сети Интернет при использовании GSM модемов следующих операторов связи: SkyLink, МТС, Билайн, Мегафон.
Разрыв соединения с Интернет может происходить по одной из следующих причин:
- при перезагрузке сервера после установки обновлений;
- после незапланированного выключения питания сервера;
- при ухудшении сигнала базовой станции мобильного оператора и обрыве соединения;
- и проч. причины
При необходимости, конкретные модели модемов будут сообщены выбранному Исполнителю в процессе работы над проектом.
Общие требования:
1) Решение должно учитывать, что рядом с удаленным сервером отсутствует обслуживающий персонал и физически нажать кнопку «Подключение» в программе коннект-менеджера априори никто не может;
2) Предложенное решение может представлять из себя:
- как универсальный для всех модемов скрипт, отслеживающий подключение к сети и возобновляющий данное подключение в случае обрыва соединения (либо скрипт воспроизводящий действия мыши при совершении определенного события);
- так и отдельное решение для модемов каждого из вышеперечисленных операторов;
3) Запуск скрипта должен обладать возможностью цикличного назначения времени его запуска, либо запуска по расписанию (например, привязка момента запуска скрипта к стандартному Планировщику Windows)
4) Используемые операционные системы: Windows Server 2008 и Windows7 (64 бит)
Особых рамок мы не ставим, поэтому работайте, творите, предлагайте свои варианты.
Главное требование: чтобы с удаленным сервером через GSM-модем была связь «24x7x365», а в случае обрыва соединения связь сервера с Интернет автоматически восстанавливалась (без физического присутствия на объекте обслуживающего персонала).
Модемы Билайн и SkyLink в настоящее время установлены на удаленных серверах (для проведения Вами испытаний можем предоставить удаленное подключение к этим серверам), модемы МТС и Мегафон - можем передать для тестирования при личной встрече в г. Москва (с последующим возвратом).
Условия:
- связь Исполнителя с Заказчиком в процессе работы над проектом осуществляется по мобильному телефону и/или Skype;
- еженедельно в пятницу вечером Исполнитель сообщает Заказчику о результатах, полученных в процессе работы над проектом;
- Заказчик оставляет за собой право попросить Исполнителя внести желаемые несущественные изменения в готовый вариант решения, представленный на рассмотрение Заказчику (включая устранение замечаний Заказчика, выявленных в процессе тестирования в течение 30 календарных дней после предоставления готового решения);
- срок предоставления готового решения: не более трех недель с момента выбора Исполнителя;
- оплата поэтапная (без предоплаты):
50% - после предоставления готового решения на рассмотрение Заказчику,
50% - после завершения тестирования решения Заказчиком в течение 30 календарных дней и устранения Исполнителем всех замечаний Заказчика, появившихся в процессе испытаний.
- оплата возможна как посредством ЭПС, так и любым удобным Исполнителю способом.
Предлагайте свои сроки и стоимость.
Результат:
Исполнителю потребуется представить Заказчику:
- сам скрипт и краткое его описание («How To»);
- продемонстрировать работу скрипта на компьютере или сервере с каждым из GSM-модемов мобильных операторов указанных выше;
- оперативно отвечать на вопросы Заказчика и устранять выявленные недочеты, в том числе в период тестирования.
Если что-то непонятно, спрашивайте, будем разбираться вместе.
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