Админщик для периодического обслуживания сервера

Системное администрированиеЗакрыт15 заявок264 просмотра
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Требуется админщик для периодического обслуживания сервера

оплата - сдельная, за выполнение задач

опыт работы не менее 3 лет

13 лет назад
alkaponeua
Александр 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
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