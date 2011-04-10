Нужен системный администратор

Системное администрированиеЗакрыт4 заявки426 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется системный администратор для работы сайта! заполнение, изменение информации по мере поступления! Желательно с профессиональными навыками монтажа и обслуживания систем видео наблюдения на объектах (ip камер)!.Работа параллельна с администрированием сайта! оплата договорная

Присылайте резюме:

[email protected]

13 лет назад
ddt2011
Мак 
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • Системный администратор на win2008serevr и Linux

    $75

    Ищу системного Администратора на windows2008serevr и Linux на постоянной основе для помощи в работе. я сейчас сам работаю админом и есть много разных ньюансов, где нужна помощь не только в настройке серваков, но так ...

    Linux
    Системное администрирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор DBA MS SQL

    $5000

    Компании, интернет-магазин которой был открыт в 1998 году и является одним из первых отечественных масштабных проектов в электронной коммерции, в сегменте В2С, требуется администратор баз данных в Отдел поддержки прикладных систем. Требования: 1. Отличное знание ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Системный администратор FreeBSD

    $1800

    Требования: муж/жен; от 22 до 45; в/о; опытный пользователь ПК ;) знание англ. яз на уровне чтения технической документации; внимательность, ответственность. Обязанности: администрирование серверов FreeBSD; взаимодействие с программистами в контексте разработки проектов; обеспечение бесперебойной работы проектов компании; Условия: испытательный срок 2 месяца; з/п на исп. Срок 40000 рублей; з/п ...

    FreeBSD
    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Системный администратор LINUX CentOS, Екатеринбург

    $2500

    Требуется системный администратор (г.Екатеринбург) Требования: - Отличное знание информационной безопасности - Обязателен успешный опыт аналогичной работы (от 3 лет) - Организованность Обязанности: - Поддержка хостинговых серверов CentOS (24х7) Условия: - Рабочий день с 12 до 21 - Офис в районе УПИ Оплата от 40 т.р. резюме ...

    LinuxCentOS
    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Linux-админ требуется

    $1000

    В девелоперскую компанию требуется второй линуксовый админ. Текущего админа уже нехватает. Необходимые знания и требования : Linux (Debian), nginx, OpenVZ, apache, mysql, dns, tcpip, http, openvpn, бекапы, мониторинг, Windows, VMWare, Wine Умение настроить nginx для хайлоада. Адекватность. ...

    Linux
    Системное администрирование16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приходящий системный администратор, Киев

    В небольшой офис в центре города (м. Льва Толстого) разыскивается приходящий системный администратор. Обязанности: Обеспечение штатной работы парка офисной техники Поддержка работоспособности сети Обеспечение работоспособности программного обеспечения Обеспечение информационной безопасности Консультирование сотрудников Проведение разовой инвентаризации техники с целью списания и обновления техники Проведение ...

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Системный администратор

    Требуется админ на удаленную работу с помесячной оплатой, требование: - Частый онлайн (студенты, итд не подходят). - Опыт администрирования в Unix (установка и настройка приложений по запросу). - Большой опыт работы с системой Zabbix. Оплата по договоренности, в зависимости ...

    Системное администрирование10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Системный администратор

    $2500

    Предлагаем удаленную работу - должность Системный Администратор. Требования к кандидатам: - администрирование Linux и Unix систем (FreeBSD, CentOS, Debian), - администрирование баз данных (MySQL, Postgresql), - администрирование почтовых серверов (Postfix, Exim) - навыки программирования на языке ...

    Системное администрирование13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сис. админ высоконагруженных веб-проектов

    $3500

    З/п от 70 000 руб/мес на исп. срок, далее по договоренности (индивидуально) Мы занимаемся разработкой игр для социальных сетей, большинство проектов так или иначе связаны с онлайн-играми. Обязанности * Проектирование и администрирование высоконагруженных веб-проектов * Техническая поддержка разработчиков * Проведение ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад