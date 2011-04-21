Сотрудник саппорта в хостинговую компанию

Здравствуйте!

Приглашаются на работу сис. админы на должность саппорта в хостинговую компанию. Мы занимаемся предоставлением в аренду выделенных и виртуальных серверов в различных странах мира. ВПСы производим свои на базе Xen, OpenVZ и др.

График №1:

ПН-ЧТ: с 18 до 3 (МСК, GMT+3)

ПТ: с 16 до 22 (МСК, GMT+3)

Суббота: с 18 до 2-3, или с 10 до 18-19, или по договоренности.

График №2:

ПН-ПТ: с 2 до 10

Суббота: с 10 до 18, или с 18 до 2, или по договоренности

Точное время обговаривается индивидуально.

Социальные качества: ответственность, коммуникабельность, своевременность решения задач, грамотность, умение признавать свои ошибки, учиться на чужих ошибках, склонность к обучение.

Профессиональные качества: ОС Семейства Windows, Linux, FreeBSD, apache, mysql, openVZ, virtualbox, wmware, Xen, установка ОС через КВМ, directadmin, webmin, bind, postfix, sendmail, знания маршрутизации, умение протестировать адекватно скорость канала на сервере

Знание английского языка - обязательно. Уровень - Intermediate и выше.

Высшее образование - обязательно.