Сотрудник саппорта в хостинговую компанию

Ищу системного Администратора на windows2008serevr и Linux на постоянной основе для помощи в работе. я сейчас сам работаю админом и есть много разных ньюансов, где нужна помощь не только в настройке серваков, но так ...
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Здравствуйте!
Приглашаются на работу сис. админы на должность саппорта в хостинговую компанию. Мы занимаемся предоставлением в аренду выделенных и виртуальных серверов в различных странах мира. ВПСы производим свои на базе Xen, OpenVZ и др.
График №1:
ПН-ЧТ: с 18 до 3 (МСК, GMT+3)
ПТ: с 16 до 22 (МСК, GMT+3)
Суббота: с 18 до 2-3, или с 10 до 18-19, или по договоренности.
График №2:
ПН-ПТ: с 2 до 10
Суббота: с 10 до 18, или с 18 до 2, или по договоренности
Точное время обговаривается индивидуально.
Социальные качества: ответственность, коммуникабельность, своевременность решения задач, грамотность, умение признавать свои ошибки, учиться на чужих ошибках, склонность к обучение.
Профессиональные качества: ОС Семейства Windows, Linux, FreeBSD, apache, mysql, openVZ, virtualbox, wmware, Xen, установка ОС через КВМ, directadmin, webmin, bind, postfix, sendmail, знания маршрутизации, умение протестировать адекватно скорость канала на сервере
Знание английского языка - обязательно. Уровень - Intermediate и выше.
Высшее образование - обязательно.
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