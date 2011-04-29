Требуется системный администратор

$1500
Системное администрированиеЗакрыт5 заявок214 просмотров
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Срок:

24 июня 2011 - 2 августа 2011

Место :

Всероссийский форум Селигер (forumseliger.ru) - Интернет Центр

Условия:

- Питание бесплатно 3 раза в день (столовая)

- рабочий день (8.00-21.00) - график гибкий, в зависимости от нагрузки.

- проживание - открытый воздух - Палатка/Интернет центр

Задачи :

1. Установка и настройка 100 ПК

2. Установка и настройка сервера

3. Установка настройка сети

4. Установка софта по управлению сеансами доступа

5. Установка и настройка сети intranet

6. Настройка политики доступа в сеть Интернет

Команда:

- 2 девушки - хостес Интернет-Центр

- 2 м.ч - менеджеры-техники

- Системный администратор

- Руководитель Интернет-Центра

13 лет назад
ziemens
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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