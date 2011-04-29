Требуется системный администратор

Здравствуйте! Приглашаются на работу сис. админы на должность саппорта в хостинговую компанию. Мы занимаемся предоставлением в аренду выделенных и виртуальных серверов в различных странах мира. ВПСы производим свои на базе Xen, OpenVZ и др. График №1: ПН-ЧТ: ...