Системный администратор

Здравствуйте! Приглашаются на работу сис. админы на должность саппорта в хостинговую компанию. Мы занимаемся предоставлением в аренду выделенных и виртуальных серверов в различных странах мира. ВПСы производим свои на базе Xen, OpenVZ и др. График №1: ПН-ЧТ: ...
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Требования:
- Опыт системного администрирования от 2 лет
- Опыт администрирования Windows Server 2000-2003, веб-серверов
- Знание Linux (желательно)
- Желательно знание Unix систем, сетевых протоколов, маршрутизации, VPN.
- Умение общаться с пользователями
- Аккуратный внешний вид
Обязанности:
- Администрирование серверных ОС
- Обеспечение бесперебойной работы переферийных устройств
- Антивирусная защита
- Help Desk
Условия:
- Полный рабочий день
- З/п 35 000 руб.
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