Срочно. Сделать свою сборку Windows 10 c установкой по

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки196 просмотров
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Срочно. Сделать свою сборку Windows 10 с корпоративными иконками, обоями, настройками и своим софтом

5 лет назад
ias2130
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
2 года назад