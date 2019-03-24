Настройка FastCGI (PHP FPM) для Nginx

Нужно настроить и возможно прогреть домен с smtp на сендпульсе. Сейчас всё летит в СПАМ
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Ищу профи по FastCGI (PHP FPM) для Nginx, разбирающегося в кэшировании и заголовках ответа сервера. Не горит, есть время спокойно поработать в удовольствие.
Исходные данные
1. Есть веб-сервер CentOS 7.5
2. На веб-сервере есть режимы работы сайтов CGI, Apache, FastCGI (PHP FPM)
3. MySQL
4. ISPmanager
5. Есть сайт на 1С-Битрикс, который раньше работал на FastCGI (PHP FPM) - сменили режима работы сайта на Apache, обратно вернуться полноценно не получается, есть проблемы с конфигом.
6. Есть конфиг под Ngnix (не знаю насколько он идеален, но работал раньше).
В чем суть задачи?
1. Обновить ядро CentOS
2. Настроить FastCGI (PHP FPM) для Nginx:
- производительность (скорость ответа сервера приоритет)
- безопасность (версия php, ngnix в ответе сервера и т.д. тут вам виднее)
- кэширование
- скину конфиг, под Ngnix, который раньше был, посмотреть исправить косяки
- настройка отдачи корректных заголовков сервером в Ngnix, сейчас отдает такое:
Время ответа сервера 346 мс
IP сайта xxx.xxx.xx.xx
Кодировка UTF-8 (unicode-1-1-utf-8, UTF8)
Размер страницы 38,38 КБ
Server: nginx/1.14.1
По идее тут Vary: Accept-Encoding должен быть, в целом тут готов выслушать аргументы, я так понимаю при ответе в таком виде кэширование не работает.
4. Проверить ответ сервера на Apache, Cgi, кэширование - подкорректировать.
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