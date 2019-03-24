Настройка FastCGI (PHP FPM) для Nginx

Ищу профи по FastCGI (PHP FPM) для Nginx, разбирающегося в кэшировании и заголовках ответа сервера. Не горит, есть время спокойно поработать в удовольствие.

Исходные данные

1. Есть веб-сервер CentOS 7.5

2. На веб-сервере есть режимы работы сайтов CGI, Apache, FastCGI (PHP FPM)

3. MySQL

4. ISPmanager

5. Есть сайт на 1С-Битрикс, который раньше работал на FastCGI (PHP FPM) - сменили режима работы сайта на Apache, обратно вернуться полноценно не получается, есть проблемы с конфигом.

6. Есть конфиг под Ngnix (не знаю насколько он идеален, но работал раньше).

В чем суть задачи?

1. Обновить ядро CentOS

2. Настроить FastCGI (PHP FPM) для Nginx:

производительность (скорость ответа сервера приоритет)

безопасность (версия php, ngnix в ответе сервера и т.д. тут вам виднее)

кэширование

скину конфиг, под Ngnix, который раньше был, посмотреть исправить косяки

настройка отдачи корректных заголовков сервером в Ngnix, сейчас отдает такое:

3. Перевести сайт с Apache на FastCGI (PHP FPM)Код статуса HTTP 200 OK

Время ответа сервера 346 мс

IP сайта xxx.xxx.xx.xx

Кодировка UTF-8 (unicode-1-1-utf-8, UTF8)

Размер страницы 38,38 КБ

Server: nginx/1.14.1

Date: Fri, 22 Mar 2019 14:44:58 GMT

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

Transfer-Encoding: chunked

Connection: keep-alive

X-Powered-By: PHP/7.2.10

P3P: policyref="/bitrix/p3p.xml", CP="NON DSP COR CUR ADM DEV PSA PSD OUR UNR BUS UNI COM NAV INT DEM STA"

X-Powered-CMS: Bitrix Site Manager (826350125de1c3791c3bf91fd9767ae4)

Set-Cookie: PHPSESSID=6d4c9c5e3bf0eda8f0855110bca12380; path=/; HttpOnly

Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT

Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate

Pragma: no-cache

Content-Encoding: gzip

Strict-Transport-Security: max-age=31536000;

По идее тут Vary: Accept-Encoding должен быть, в целом тут готов выслушать аргументы, я так понимаю при ответе в таком виде кэширование не работает.

4. Проверить ответ сервера на Apache, Cgi, кэширование - подкорректировать.