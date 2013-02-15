Требуется администратор на сервер majordomo.ru

$50
Системное администрированиеЗакрыт9 заявок310 просмотров
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Требуется администратор на сервер majordomo.ru

Нужно настроить единоразово выделенный сервер majordomo. Привести его в порядок для стабильно работы.

Бюджет на это 2000 руб.

В дальнейшем необходимо помогать поддерживать сервер в рабочем состоянии. Настраивать почту по доменам, восстанавливать бэкапы, удалять вирусы, если появляются.

Бюджет на поддержку сервера 1500 руб/мес

11 лет назад
esiu
Иван 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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