Установить на сервер Canvas

$50
Системное администрированиеЗавершен8 заявок161 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется VDS на Debian 6 с root-доступом. На него требуется установить систему Canvas, которая является свободным ПО и написанным на Ruby. Подробный мануал и дистрибутив имеются на github-е - https://github.com/instructure/canvas-lms/wiki/Quick-Start

Прошу предлагать свои цены и сроки по выполнению данного задания.

11 лет назад
AM
56 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tsyuha
45 летПольша
12 лет в сервисе
Был
37 минут назад
11 лет назад
$30
1 день
Виктор отлично справился с поставленной задачей и в указанные сроки выполнил работу. После окончания работ, он решил другие задачи, которые изначально не входили проект. В будущем, намерен обращаться к этому специалисту и по другим подобным проектам.
Всем рекомендую-все предельно четко и ясно - оплата мгновенная. мои наилучшие рекомендации!