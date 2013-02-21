Установить на сервер Canvas

Имеется VDS на Debian 6 с root-доступом. На него требуется установить систему Canvas, которая является свободным ПО и написанным на Ruby. Подробный мануал и дистрибутив имеются на github-е - https://github.com/instructure/canvas-lms/wiki/Quick-Start

Прошу предлагать свои цены и сроки по выполнению данного задания.