Установить программу удалённого администрирования в сети

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Установить программу удалённого администрирования в сети

Требования

1. лицензия

2. адресная книга всех компьютеров

3. Удалённое включение

4. Управление без согласия пользователя

программа radmin нам не подходит из за конфликта с нашей программой хранения данных

7 лет назад
ias2130
39 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров