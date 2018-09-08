Нужно перенести сайт с таймвеб vps на бегет vps. Предварительно развернув на тестовом домене, для теста.
Установить программу удалённого администрирования в сети
Установить программу удалённого администрирования в сети
Требования
1. лицензия
2. адресная книга всех компьютеров
3. Удалённое включение
4. Управление без согласия пользователя
программа radmin нам не подходит из за конфликта с нашей программой хранения данных
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