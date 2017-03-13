необходимо восстановить сайт из архива

кто занимался подобным и знает как,

вот ссылка

http://web.archive.org/web/20150223135640/http://td-studio.de/quality_ru/

нужна стоимость 2х вариантов.

1. вы предоставляете мне просто html файлы со всеми нужными текстами, ссылками и изображениями.

2. вы сами создаете сайт на любой современной CMS и сдаете мне сайт готовый для использования.

заранее благодарен