Восстановить сайт из архива

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки154 просмотра

необходимо восстановить сайт из архива

кто занимался подобным и знает как,

вот ссылка

http://web.archive.org/web/20150223135640/http://td-studio.de/quality_ru/

нужна стоимость 2х вариантов.

1. вы предоставляете мне просто html файлы со всеми нужными текстами, ссылками и изображениями.

2. вы сами создаете сайт на любой современной CMS и сдаете мне сайт готовый для использования.

заранее благодарен

HTML
8 лет назад
Serverx
Сервер 
52 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

essencer8
Данила 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$25
7 дней
Все ок
Человек пошел на встречу, за что я ему очень благодарен.

Заявки фрилансеров

essencer8
Данила 
34 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад