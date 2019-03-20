Программирование портов ввода/вывода

Необходимо написать расширение для google chrome. Функционал: 1. Обработка сигналов поступающих с Tradingview на почту. 2. Исполнение сигналов - ордеров на бирже Binance, Bitmex по API. Подробное ТЗ готов обсуждать с потенциальным исполнителем.
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нужен алгоритм и код
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