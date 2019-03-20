Программирование портов ввода/вывода

Здравствуйте. На сервере стоит база 1С, которую будут наполнять менеджеры. В целях безопасности, нужно ограничить им доступы. [list][*]Для каждого менеджера сделать доступ только к 1С, к браузеру и к личной папке на рабочем столе:[/list]manager-1 manager-2 manager-3 В пределах личной папки ...