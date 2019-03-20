Разработка расширения для Google Chrome

Системное программированиеЗакрыт1 заявка193 просмотра
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Необходимо написать расширение для google chrome.

Функционал: 

1. Обработка сигналов поступающих с Tradingview на почту.

2. Исполнение сигналов - ордеров на бирже Binance, Bitmex по API.

Подробное ТЗ готов обсуждать с потенциальным исполнителем.

5 лет назад
deeoland
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад