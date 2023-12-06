Я ищу людей, которые предоставят мне доступы к своим gmail почтам. Нужно, чтобы вашим почтам было больше года, чтобы на них была активность. Мне нужно будет регистрировать аккаунты гугл разработчиков на ваши почты.
Ищу блогеров тик токеров и тд. для рекламы приложения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
вам предстоит пропиарить приложение и за каждого человека каторые скачал его получаетет деньги
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